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İstanbul'da sokak ortasında iki kız grubu birbirine girdi

İstanbul Kadıköy’de sokak ortasında iki kız grubu arasında kavga çıkarken sokaktan geçenler film izler gibi izledi.

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