Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak ortasında iki kız grubu birbirine girdi İstanbul'da sokak ortasında iki kız grubu birbirine girdi 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 17:15 İstanbul Kadıköy’de sokak ortasında iki kız grubu arasında kavga çıkarken sokaktan geçenler film izler gibi izledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6241c31239a03318a33c1933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İndirimli cep telefonları için birbirlerini ezdiler! Ukraynalılar CNN Türk ekibinin yayın yapmasına izin vermedi İstanbul Metrosu'nun yeni maskotu o oldu TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var! Eylem planı yapan PKK'lıların mesajları ortaya çıktı Karda cirit nefes kesti İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada İğneada açıklarında mayın tespit edildi