Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Dehşet anları kamerada İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Dehşet anları kamerada 10 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 16:06 Güncelleme: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 16:06 Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b765ee373875d2f501e4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı Denizde 4 kez hortum çıktı Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da korkutan manzara Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada İstanbul'da 13 katlı apartmanda yangın paniği: Alevler çatıyı, dumanlar gökyüzünü sardı Yük gemisinde şiddetli patlama