  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Dehşet anları kamerada

İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Dehşet anları kamerada

Güncelleme:

Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi
TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi
Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı
Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı
Denizde 4 kez hortum çıktı
Denizde 4 kez hortum çıktı
Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da korkutan manzara
İstanbul'da korkutan manzara
Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti
Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti
Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada
Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada
İstanbul'da 13 katlı apartmanda yangın paniği: Alevler çatıyı, dumanlar gökyüzünü sardı
İstanbul'da 13 katlı apartmanda yangın paniği: Alevler çatıyı, dumanlar gökyüzünü sardı
Yük gemisinde şiddetli patlama
Yük gemisinde şiddetli patlama