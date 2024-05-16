Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 12:56 İstanbul Küçükçekmece'de, yolda bekleyen bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan saldırganın peşine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6645d8309f69c69b9400b743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Ekmeğe 2 TL'lik zam İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı