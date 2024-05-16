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İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti

İstanbul Küçükçekmece'de, yolda bekleyen bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan saldırganın peşine düştü.

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