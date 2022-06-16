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  4. İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Ellerin kırılsın ellerin!

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Ellerin kırılsın ellerin!

İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında bir kişinin kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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