Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Ellerin kırılsın ellerin! İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Ellerin kırılsın ellerin! 16 Haziran 2022 Perşembe Saat: 11:30 İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında bir kişinin kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62aaea28e18ace1d7d69b013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da köpek hırsızı, köpeğin sahibine yakalanınca ortalık karıştı Kaplan bakıcısını öldürdü! Korkunç anlar kamerada 67 milyonluk vurgun kamerada AK Parti'nin 2 numarasından Erdoğan'ı kızdıracak itiraf Canlı yayında elektrikler kesildi; bombayı patlattı: ''Aha müdahale ettiler'' Suriyelilerin kampında ortalık karıştı! TOMA'larla müdahele edildi Fatih Terim'den nikah töreninde açıklama: Tek değişmeyen şey... Yolcu uçağında panik anları: Havadaki uçağı su bastı Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada