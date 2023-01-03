Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak ortasında şiddet kamerada İstanbul'da sokak ortasında şiddet kamerada 03 Ocak 2023 Salı Saat: 11:25 İstanbul Sancaktepe'de bir kişi, yerde düşürüp üzerine oturduğu adamı, sokak ortasında dakikalarca darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b3e675bf04f27ad959de93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın İngilizce hutbesi olay oldu Çiğli Belediyesine girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır ve bıçak çıktı Türkiye'nin yerli İHA'ları Yunanistan'ı suç üstü yakaladı İstanbul'da yabancı uyruklu sapıktan iğrenç taciz KYK yurdunda skandal! Onlarca öğrenci geceyi sokakta geçirdi Bu görüntüler olay oldu; Diyarbakır'da ''orantısız güç''ten 2 polis açığa alındı! 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciası kamerada Sahil şeridinde korkutan manzara! Bir anda kıpkırmızı oldu Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu!