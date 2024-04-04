Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 13:10 İstanbul Esenyurt'ta motosikletle gelen iki kişi, husumetli oldukları F.Y.'yi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e7ca665ad87e51c0f6633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet 150 TL'den başlayıp, 1600 TL'ye kadar çıkıyor: Bayram öncesi biletler kapış kapış satıldı Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı İzmir'de kırmızı alarm: 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yeni fay hatları tespit edildi 46 yıllık muhtar dede seçimleri kaybetii Oy pusulaları çöpe atılmıştı... Seçimler yenileniyor Antalya'nın saklı cennetinde halk plajına mahkeme ''dur'' dedi Hastane odasında kan donduran cinayet İstanbul'da taksiciden yayaya öldüresiye dayak kamerada