  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta motosikletle gelen iki kişi, husumetli oldukları F.Y.'yi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet
4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet
150 TL'den başlayıp, 1600 TL'ye kadar çıkıyor: Bayram öncesi biletler kapış kapış satıldı
150 TL'den başlayıp, 1600 TL'ye kadar çıkıyor: Bayram öncesi biletler kapış kapış satıldı
Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı
Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı
İzmir'de kırmızı alarm: 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yeni fay hatları tespit edildi
İzmir'de kırmızı alarm: 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yeni fay hatları tespit edildi
46 yıllık muhtar dede seçimleri kaybetii
46 yıllık muhtar dede seçimleri kaybetii
Oy pusulaları çöpe atılmıştı... Seçimler yenileniyor
Oy pusulaları çöpe atılmıştı... Seçimler yenileniyor
Antalya'nın saklı cennetinde halk plajına mahkeme ''dur'' dedi
Antalya'nın saklı cennetinde halk plajına mahkeme ''dur'' dedi
Hastane odasında kan donduran cinayet
Hastane odasında kan donduran cinayet
İstanbul'da taksiciden yayaya öldüresiye dayak kamerada
İstanbul'da taksiciden yayaya öldüresiye dayak kamerada