Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi 19 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 17:50 İstanbul Pendik'te bir kadın, çarşının ortasında bir adama şınav çektirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6378ed2ec4d8b5285e66d503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka Öğretmenin hayatını kabusa çevirdiler Petek Dinçöz'ün dönüşü efsane oldu; kumsalda büyüleyen dans şovu Eski Türk paralarıyla 15 yılda bir servet değerinde koleksiyon sahibi oldu ''İstanbul'un bazı bölgeleri var Somali gibi'' dedi ortalık karıştı Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı İstanbul'da kiraya zam dehşeti! Ev sahibi duvarı deldi! Uçakla kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Rezidansta ''Rusça'' dehşeti: Genç sevgilisini katletti