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İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi

İstanbul Pendik'te bir kadın, çarşının ortasında bir adama şınav çektirdi.

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