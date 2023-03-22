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İstanbul'da sokak ortasında yasak aşk cinayeti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi sokak ortasında öldürdü.

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