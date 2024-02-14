Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şoke eden görüntü: Maganda değil, trafik teröristi! İstanbul'da şoke eden görüntü: Maganda değil, trafik teröristi! 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 13:50 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 13:50 İstanbul Büyükçekmece’de çekilen bu görüntüler görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bir trafik magandası aracıyla hem ters yöne girdi, hem kaldırıma çıktı hem de son sürat gaza bastı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cc9b0f07f70c236a0e9183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru İstanbul'da insanlık öldü! Kuryeler için insanlık dışı önlem İstanbul'da akraba savaşı! Kadınlı erkekli bir birlerine girdiler İstanbul'un göbeği Taksim'de silahlı saldırı: ''Husumetlime benzettim'' Selde kendi hayatını hiçe saydı... Nefes kesen anlar kamerada ''Tosuncuk''un kara kutusuna tahliye Ukrayna, Rusya'nın çıkarma gemisini batırdı Çikolata imalathanesinde rezil görüntüler New York'ta son 2 yılın en yoğun kar yağışı