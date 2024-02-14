İstanbul'da şoke eden görüntü: Maganda değil, trafik teröristi!

İstanbul Büyükçekmece’de çekilen bu görüntüler görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bir trafik magandası aracıyla hem ters yöne girdi, hem kaldırıma çıktı hem de son sürat gaza bastı...

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