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  3. 21 Şubat 2020 11:30

İstanbul'da şoke eden görüntüler: Bebeğini çöpe böyle attı!

Şişli'de belediyenin temizlik işçileri tarafından çöp konteynerinde bulunan bebeğin konteynera bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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