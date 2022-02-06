  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi!

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi!

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. Binanın alt katında bulunan iş yerinin sahibinin 5 metrelik çukura düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada
Davutoğlu açıkladı: Millet İttifakı'nın adı değişiyor!
Mide bulandıran olay: Tiyatro oyuncusu iş görüşmesine gitti cinsel saldırıya uğradı
HDP'li vekiller, HDP'li Oya Ersoy'un AK Parti'ye gerici demesine tepki gösterdi
Babasının pazarcı olmadığı ortaya çıkan Oytun Erbaş: Dedem pazarcıdır
Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri''
Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı
Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada
Hüseyin Baş: ''Toplumu ayrıştırarak seçime gitme politikası izleniyor''