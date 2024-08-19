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  4. İstanbul'da şoke eden olay: 2 çocukla kuyumcuyu soydu

İstanbul'da şoke eden olay: 2 çocukla kuyumcuyu soydu

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İstanbul Eyüpsultan'da 2 çocukla bir kuyumcuya giren silahlı şüpheli, 5 bin lira parayı gasbederek kaçtı.

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