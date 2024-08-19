Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şoke eden olay: 2 çocukla kuyumcuyu soydu İstanbul'da şoke eden olay: 2 çocukla kuyumcuyu soydu 19 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 16:17 Güncelleme: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:17 İstanbul Eyüpsultan'da 2 çocukla bir kuyumcuya giren silahlı şüpheli, 5 bin lira parayı gasbederek kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c345d5a177d8235f0284a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği 5 katlı binada patlama: Ortalık savaş alanına döndü Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Özgür Özel'den sürpriz görüşme Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Dilan Polat için tahliye kararı İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada