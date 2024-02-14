Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 09:40 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:40 İstanbul Esenyurt'ta babasının mezarına giden kadın, kardeşlerinin habersizce yaptırdığı mezarı çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cc606d97bf73c20c018a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Samsun'da PUBG intiharı: 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi Erzincan’da maden sahasında toprak kayması Mustafa Sarıgül Erzincan'da: Bu toprak benim canlarımı versin Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kalanlar var Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi''