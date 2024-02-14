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  4. İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı

İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı

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İstanbul Esenyurt'ta babasının mezarına giden kadın, kardeşlerinin habersizce yaptırdığı mezarı çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

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