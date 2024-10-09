  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:

Fatih'te 80 yaşındaki Halit B.'nin cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen sesler üzerine yaşlı adam kalp masajı yapılarak hastaneye götürüldü. Halit B. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı
Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı
Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak
Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak
Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü
Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü
Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de
Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı
Türk bilim insanlarından alzheimer tedavisi için umut olacak dev adım
Türk bilim insanlarından alzheimer tedavisi için umut olacak dev adım
Bu da rakun istilası: Bahçeye çıkınca gözlerine inanamadı
Bu da rakun istilası: Bahçeye çıkınca gözlerine inanamadı
Gabar'ın günlük petrol üretimi 47 bin varile çıktı
Gabar'ın günlük petrol üretimi 47 bin varile çıktı
İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır?
İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır?