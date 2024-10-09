Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 16:35 Güncelleme: 09 Ekim 2024 Çarşamba 16:35 Fatih'te 80 yaşındaki Halit B.'nin cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen sesler üzerine yaşlı adam kalp masajı yapılarak hastaneye götürüldü. Halit B. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670686be584c3fd07c0b0b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı Türk bilim insanlarından alzheimer tedavisi için umut olacak dev adım Bu da rakun istilası: Bahçeye çıkınca gözlerine inanamadı Gabar'ın günlük petrol üretimi 47 bin varile çıktı İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır?