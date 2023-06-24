Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şoke eden olay! Kız arkadaşını da taksiciyi de darp etti İstanbul'da şoke eden olay! Kız arkadaşını da taksiciyi de darp etti 24 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 12:40 İstanbul Avcılar'da taksideki kadını, yanındaki kişi tartışma sırasında darbetti. Saldırgan, duruma tepki gösteren taksi şoförüne de yumrukla saldırıp aracın anahtarlarını aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6496ba0ce1070b367c3d0b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sivrisinek kabusu: Isırdığı yer kabarıyor, içinden su çıkıyor Cübbeli Ahmet'in evlilikte cinsellikle ilgili sözleri gündem oldu Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş Tatil fiyatları uçtu, vatandaşın yeni tatil tercihi bu oldu ABD'ye kaçak giden bir Türk annenin itirafları... Bir ilimizde hortum paniği! Boyu kameralara sığmadı! Ekrem İmamoğlu'nun 'Beyonce mi, Rihanna mı?' sorusuna yanıtı gündem oldu Bayram tatili kabus gibi başladı! 6 ölü var Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama