  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da şoke eden olay! Kız arkadaşını da taksiciyi de darp etti

İstanbul'da şoke eden olay! Kız arkadaşını da taksiciyi de darp etti

İstanbul Avcılar'da taksideki kadını, yanındaki kişi tartışma sırasında darbetti. Saldırgan, duruma tepki gösteren taksi şoförüne de yumrukla saldırıp aracın anahtarlarını aldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da sivrisinek kabusu: Isırdığı yer kabarıyor, içinden su çıkıyor
Cübbeli Ahmet'in evlilikte cinsellikle ilgili sözleri gündem oldu
Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş
Tatil fiyatları uçtu, vatandaşın yeni tatil tercihi bu oldu
ABD'ye kaçak giden bir Türk annenin itirafları...
Bir ilimizde hortum paniği! Boyu kameralara sığmadı!
Ekrem İmamoğlu'nun 'Beyonce mi, Rihanna mı?' sorusuna yanıtı gündem oldu
Bayram tatili kabus gibi başladı! 6 ölü var
Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama