Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı 02 Mart 2023 Perşembe Saat: 12:30 İstanbul Bahçelievler'de bir rezidansta zorla tutulan Endonezya uyruklu 26 kadın polis ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64006cb17f1f431c07684c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinde 50 saniye ayrıntısı! Yıkım ve ölüm böyle geldi Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada ''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi Denizde korku dolu anlar! Feribotta yangın çıktı Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi İstanbul'da korku dolu gece! Otomobil alev topuna döndü İstanbul'da ''hükümet istifa'' protestosu! Polis müdahale etti