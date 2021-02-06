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  3. 06 Şubat 2021 10:30

İstanbul'da sosyal mesafesiz eğlence kamerada!

İstanbul Avcılar’da otomobilini yol kenarına park eden bir grup genç, korona virüs tedbirlerini ihlal etti. Yol kenarında dans edip, halay çeken gençler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak maskesiz şekilde eğlendi.

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