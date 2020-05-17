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  3. 17 Mayıs 2020 01:40

İstanbul’da sözün bittiği an: Mahalle mahalle çöp dilendi!

İstanbul Bakırköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde, mülteci olduğu iddia edilen bir ailenin haykırışı yürek burktu.

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