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İstanbul'da su borusu patladı; tramvaylar mahsur kaldı

İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ'nin isale hattının patlaması sonucu yollar su altında kaldı, tramvaylar mahsur kaldı.

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