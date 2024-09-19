Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı 19 Eylül 2024 Perşembe Saat: 09:21 Güncelleme: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:21 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen ''Kuyu-26'' operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ebc2d52ffa47cc9100a363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel saldırı suçlusu cezaevi firarisi yakalandı Bahar ve Nihal Candan davasında ara karar açıklandı Ortaokulda akran şiddeti: Önce saçlarını yaktı, ardından da bıçakla saldırdı Bu sefer kayınpeder dehşeti: Boşanma aşamasındaki damadını vurmak isterken, kızını öldürdü Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dansı gündem oldu Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memuruyla tarıştığı görüntüler ortaya çıktı İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu İstanbul'da trafik magandalarından ''korna çaldın'' dayağı kamerada