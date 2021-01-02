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  3. 02 Ocak 2021 12:05

İstanbul'da suikastçi dehşeti! İş insanının koruması öldürüldü

İstanbul Küçükçekmece'de, Iraklı iş insanı N.H.M.'ye suikast için bir firmaya gelen şüpheli, korumasına N.H.M.'nin nerede olduğu sorduktan sonra art arda ateş ederek öldürdü.

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