Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi 06 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 11:00 Güncelleme: 06 Eylül 2023 Çarşamba 11:00 İstanbul Arnavutköy'de selin vurduğu Bolluca Mahallesi'nde felaketin boyutu gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f831ada803bb46a1396a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek Halkalı Gümrüğü sular altında! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kırklareli'nde sel felaketi! Can kaybı 3'e yükseldi Sel araçları işte böyle sürüklendi İstanbul'da selde ölümden kaçış anı kamerada Düğüne kanlı baskın! Korkunç saldırı kamerada İstanbul'da selde mahsur kalanlar çatıya sığındı! İstanbul'da sel can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti