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İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi

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İstanbul Arnavutköy'de selin vurduğu Bolluca Mahallesi'nde felaketin boyutu gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

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