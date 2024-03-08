Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da şüpheli ölüm: 3 çocuk annesi kadın ölü bulundu İstanbul'da şüpheli ölüm: 3 çocuk annesi kadın ölü bulundu 08 Mart 2024 Cuma Saat: 10:46 Güncelleme: 08 Mart 2024 Cuma 10:46 İstanbul Ataşehir'de bir apartmanın ikinci katındaki dairede kadın cesedi bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eac240c4361754ce07f4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı ''TCG Nusret'' 109 yıl sonra aynı rotada İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada Adliyede skandal! Nezaretten kelepçeli kaçış kamerada Bir suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'' Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti