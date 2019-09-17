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  3. 17 Eylül 2019 10:35

İstanbul'da ''şüpheli toz'' alarmı

Tuzla Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çalışan personel tarafından bir çuvalda şüpheli toz bulundu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken olay yerinde incelemeler sürüyor.

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