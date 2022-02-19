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  4. İstanbul'da Suriyeli ''şüpheli''nin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı

İstanbul'da Suriyeli ''şüpheli''nin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı

İstanbul'da bekçilerin üst araması yaptığı Suriyeli şüphelinin üzerinden kemer şeklinde bir kılıç çıktı. Bekçiler de gözlerine inanamadı.

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