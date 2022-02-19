Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Suriyeli ''şüpheli''nin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı İstanbul'da Suriyeli ''şüpheli''nin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı 19 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 11:25 İstanbul'da bekçilerin üst araması yaptığı Suriyeli şüphelinin üzerinden kemer şeklinde bir kılıç çıktı. Bekçiler de gözlerine inanamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6210a975417ee62f150c5933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı Mustafa Sarıgül'den Tarkan yorumu Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...'' Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor!