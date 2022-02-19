İstanbul'da Suriyeli ''şüpheli''nin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı

İstanbul'da bekçilerin üst araması yaptığı Suriyeli şüphelinin üzerinden kemer şeklinde bir kılıç çıktı. Bekçiler de gözlerine inanamadı.

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