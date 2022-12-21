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İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı

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Türkiye'ye gelerek vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi almak isteyen 100'den fazla Suriyeli'yi dolandıran Suriyeli çete yakalandı.

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