Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı 21 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:40 Güncelleme: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:40 Türkiye'ye gelerek vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi almak isteyen 100'den fazla Suriyeli'yi dolandıran Suriyeli çete yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a2d48e5e78e31c413204c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım'' ''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi İstanbul'da yabancı uyruklular birbirine girdi! O anlar kamerada Gülse Birsel ''korkuyorum'' deyip hayalindeki cumhurbaşkanını anlattı Kadın muhabire canlı yayında iğrenç taciz Marketteki kadın çalışanı taciz eden yabancı uyruklu gözaltında Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen ''Avrupa Yakası'' itirafı Düğününe 1 ay kala hayatı karardı