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İstanbul'da suya zam geldi

İstanbul'da suya zam yapıldı. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

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