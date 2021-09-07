Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da suya zam geldi İstanbul'da suya zam geldi 07 Eylül 2021 Salı Saat: 22:45 İstanbul'da suya zam yapıldı. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6137c151b2e2e46c9e5a3b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var 19 gündür kayıp olan genç kız kömürlükte bulundu İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı Elleri kelepçeli, ağzı bantlı halde ölü bulunmuştu! Sırrı çözüldü Erdoğan'dan Taliban hükümetine ilk yorum Komşuda SİHA korkusu tavan yaptı: ''Türkler ateşle oynuyor'' Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı Taliban'dan yeni Türkiye açıklaması: ''İlişkimiz çok derin'' Eşini döven caniye esnaftan meydan dayağı