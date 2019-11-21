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  3. 21 Kasım 2019 17:45

İstanbul'da taciz dayağı! Mahalleli öldürüyordu

Beyoğlu'nda küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi. Sopalarla öldüresiye dövülen kişi polise teslim edildi.

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