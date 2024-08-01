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  4. İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu

İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu

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İstanbul Başakşehir'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Öfkeli kalabalık taciz şüphelisinin evini taşlarken, polis kalabalığı biber gazı sıkarak dağıttı.

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