Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 23:01 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:01 İstanbul Başakşehir'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Öfkeli kalabalık taciz şüphelisinin evini taşlarken, polis kalabalığı biber gazı sıkarak dağıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66abe9a9dbc105e45a002033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var 2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı İranlı emlakçı evinde ölü bulundu Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu Antalya'da orman yangını Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası ''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi Çocuk parkında korkunç ölüm