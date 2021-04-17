Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taciz iddiasına mahalle dayağı İstanbul'da taciz iddiasına mahalle dayağı 17 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 11:20 Esenyurt'ta, bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakalayarak, darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607a9a6abeb957192e7fabb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli ve milli Covid-19 aşısının merkezi görüntülendi Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış İmamoğlu: ''İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik'' İmamoğlu unutmadı: ''O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi'' Sahibinin gözü ününde güpegündüz hırsızlık Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti Sokak ortasında kapkaç dehşeti kamerada! Nihat Hatipoğlu'nda şaşkına çeviren soru! 'Astral seyahatle Kabe'ye gidersem Hacı sayılır mıyım?' 10 kilometre kaçan alkollü sürücü: Ben kimseden kaçmadım