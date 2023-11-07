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İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada

İstanbul'da yolda yürüyen bir kadını otomobiliyle takip eden ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler tarafından darbedildi.

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