Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada 07 Kasım 2023 Salı Saat: 12:05 İstanbul'da yolda yürüyen bir kadını otomobiliyle takip eden ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler tarafından darbedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6549fdda5bb98a04c06e3413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi İstanbul Metrosu'nda intihar girişimi Hastanede skandal! Hasta intihar etti, hemşireler ise... Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 66 ilde 715 gözaltı var Şiddet gören kadına yardım etmek isterken hapis cezası aldı