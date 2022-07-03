İstanbul'da taciz zanlısına meydan dayağı

İstanbul Yenibosna'da iddiaya göre kadınların videosunu çeken bir şahıs vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

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