Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taciz zanlısına meydan dayağı İstanbul'da taciz zanlısına meydan dayağı 03 Temmuz 2022 Pazar Saat: 22:40 İstanbul Yenibosna'da iddiaya göre kadınların videosunu çeken bir şahıs vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c1f0ab9751c910e3786ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nevşin Mengü'den Cem Küçük hakkında şoke eden ''kaset'' iddiası Pes, yuh, oha! Skandal görüntüleri Bakan Koca yayınladı! İstanbul Boğazı’ndaki korku dolu vapur kazası: O anlar kamerada Duygu dolu anlar: Tunceli 27 yıl sonra kardeşinin şehit düştüğü yere gidip namaz kıldı Yine HDP kongresi yine skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi Katil köpek balığı kadını parçaladı! Dehşet anları kamerada 6 ay boyunca Survivor adasında kalan Batuhan Karacakaya Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da metrobüs yangını