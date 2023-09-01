Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada 01 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:30 İstanbul Üsküdar'da alkollü olduğu belirtilen bir kişi, kadınlara laf attığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f1a128ae8ea064177c8c77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yemyeşil cennetinin içine ettiler! İstanbul'da yine indirim izdihamı İstanbul'da iş yerine kurşun yağdırdılar Damperi açık şekilde tünele daldı, ortalık savaş alanına döndü Trafik magandası kamerada! Yol verme kavgasında bıçakla saldırdı CHP milletvekilini Anıtkabir’e almadılar Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon anı kamerada Kan donduran cinayet! Balkona çağırıp, başından vurarak öldürdü Arda Güler, Modric'in kızıyla antrenman yaptı