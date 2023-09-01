İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada

İstanbul Üsküdar'da alkollü olduğu belirtilen bir kişi, kadınlara laf attığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f1a128ae8ea064177c8c77" allowfullscreen></iframe>