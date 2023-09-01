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İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada

İstanbul Üsküdar'da alkollü olduğu belirtilen bir kişi, kadınlara laf attığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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