Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tacizciye meydan dayağı İstanbul'da tacizciye meydan dayağı 13 Haziran 2023 Salı Saat: 16:00 İstanbul Esenler'de parktaki kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648868758efadb5c1f1f4cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Mesele İstanbul'dan ibaret değil Deprem uzmanı bu illerimiz için endişe veren uyarı Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarına şap karantinası İstanbul'da akıl almaz intihar girişimi: Döve döve kurtardılar! Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen güzel şarkıcıdan boğazda dans şov 400 metre derinlikte oltaya takılan köpek balığı şoke etti 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı Bahçeli maaş zamları için söz verdi