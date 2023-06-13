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İstanbul'da tacizciye meydan dayağı

İstanbul Esenler'de parktaki kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

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