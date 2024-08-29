Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:21 Güncelleme: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:21 İstanbul'da 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren teklif UKOME toplantısında kabul edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d059a64467094ae70c3443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da yine motosikletli saldırı Tayfun yıktı geçti: 54 yaralı, 1 kayıp Sokak ortasında darbedilen kadına kimse yardım etmedi Tarlada 1 TL, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu