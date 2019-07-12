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  3. 12 Temmuz 2019 23:11

İstanbul'da taksici dehşeti ! Böyle görüntülendi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde taksi şoförünün bir otomobil sürücünün yolunu kesip tehdit etmesi böyle görüntülendi. Otomobil sürücüsü taksi durağını arayarak şikayette bulundu.

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