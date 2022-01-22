Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti 22 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 12:55 İstanbul'da turistlerden fazla para istediği iddia edilen taksici, çıkan tartışmada kadın turisti kaçırıp, darp etti. Sürücünün kadını yaka paça taksiden attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ebd49e8783e435883a77e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki Rezalet! Çocukları annelerinin sevgilisiyle cinsel ilişkisini böyle izledi 81 ilde dev uygulama: 49 gözaltı! Koronavirüs aşısının vücuda etkisi ilk kez görüntülendi CHP, 10 maddelik enflasyon reçetesini açıkladı Sokak ortasında dehşet! Suriyelilere kurşun yağmuru! Yanmayan Kuran-ı Kerim'leri özenle saklıyorlar İnanılmaz görüntü! Türkiye'nin gizli cennetindeki şelale dondu!