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  4. İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti

İstanbul'da turistlerden fazla para istediği iddia edilen taksici, çıkan tartışmada kadın turisti kaçırıp, darp etti. Sürücünün kadını yaka paça taksiden attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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