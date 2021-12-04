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  4. İstanbul'da taksici dehşeti kamerada! Kadın yolcu ölümden döndü

İstanbul'da taksici dehşeti kamerada! Kadın yolcu ölümden döndü

İstanbul Beyoğlu'nda, taksi şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı. Taksicinin ittiği kadın turist yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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