Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksici dehşeti kamerada! Kadın yolcu ölümden döndü İstanbul'da taksici dehşeti kamerada! Kadın yolcu ölümden döndü 04 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 16:05 İstanbul Beyoğlu'nda, taksi şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı. Taksicinin ittiği kadın turist yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ab679f9f455b2f76621bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay oldu Hastane açılışına katılan AK Partili Ünal'a soğuk duş! ''Herhalde pek mutlu olmadılar'' Havaalanında şaşırtan görüntüler! Uçağı yolcular itti Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti, bir dayak yemediği kaldı Bin 300 personelle Eren Kış-11 operasyonu başladı Araba çalıp şehir şehir gezen çocuklar sonunda yakalandı HaberTürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman birbirine girdi Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı