  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da taksici dehşeti: Turist kadını önce dövüp sonra...

İstanbul'da taksici dehşeti: Turist kadını önce dövüp sonra...

İstanbul Ataşehir'de Fransız uyruklu bir kadın turist, bindiği taksi şoförünün kendisinden fazla para istediğini dile getirince olanlar oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Akılalmaz olay: Davulcu, kapıyı açmayan baba-oğula saldırdı
Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı
Küçük kız çocuklarını videoya alıp paylaşan Pakistanlı yakalandı
Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu
O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı
İstanbul'da minibüs alev topuna döndü
TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı!
PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu
Ümit Özdağ'dan sığınmacılar için sürpriz adım