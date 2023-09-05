Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksici ile iki kadın birbirine girdi İstanbul'da taksici ile iki kadın birbirine girdi 05 Eylül 2023 Salı Saat: 09:25 Güncelleme: 05 Eylül 2023 Salı 09:25 İstanbul Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınların taksiciye tekmeyle saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f6c9d4f5c3366f81627e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da göktaşı bulundu! 4 milyon TL'ye satışa çıkardılar Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama Yol kenarında kadını kemerle dövdü! Kuşadası'nda korkutan deprem Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar!