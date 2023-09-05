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İstanbul'da taksici ile iki kadın birbirine girdi

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İstanbul Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınların taksiciye tekmeyle saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

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