Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!'' İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!'' 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 22:55 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 22:55 İstanbul’da Bali uyruklu bir kadın, Şişli’de bindiği taksinin şoförü tarafından sözlü tacize uğradı. O mide bulandıran anlar saniye saniye kamerada... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c902ae73c093f0349b9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü Hastane morgunda yılan paniği İstanbul'da tu teknesi battı Muhtardan bayram namazına gelmeyenlere ''sulu'' ceza Ankara'da aile içi dehşet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi!