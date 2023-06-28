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  4. İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!''

İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!''

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İstanbul’da Bali uyruklu bir kadın, Şişli’de bindiği taksinin şoförü tarafından sözlü tacize uğradı. O mide bulandıran anlar saniye saniye kamerada...

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