İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!''

İstanbul’da Bali uyruklu bir kadın, Şişli’de bindiği taksinin şoförü tarafından sözlü tacize uğradı. O mide bulandıran anlar saniye saniye kamerada...

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