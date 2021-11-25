Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksici terörü bitmiyor! Mesafeyi beğenmeyince hakaret yağdırdı İstanbul'da taksici terörü bitmiyor! Mesafeyi beğenmeyince hakaret yağdırdı 25 Kasım 2021 Perşembe Saat: 10:51 İstanbul'da bir taksi sürücüsü, mesafeyi beğenmeyince yolcuya hakaret etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619f40686ac4402faf2d33f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili vekil Etyemez: ''Ülkede yokluk yok, bolluk ortada'' Etiyopya'da esir alınan binlerce askerin görüntüleri şoke etti İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdı Canlı yayında duygusal anlar: Ece Üner konuğuna sarılıp hüngür hüngür ağladı Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın Faik Öztürk pilates yaparsa... Canlı yayında ilginç anlar Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı CHP'li vekil ''Anneme küfür etti'' demişti... Bakan Soylu'dan yanıt