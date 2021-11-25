İstanbul'da taksici terörü bitmiyor! Mesafeyi beğenmeyince hakaret yağdırdı

İstanbul'da bir taksi sürücüsü, mesafeyi beğenmeyince yolcuya hakaret etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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