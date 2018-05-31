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  3. 31 Mayıs 2018 11:57

İstanbul'da taksici terörü kamerada

Gaziosmanpaşa'da bir taksici evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna hakaretler edip, üzerine yürüdü.

Bilgin Pro
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Çaldığı bisikletle kamyonun aküsünü götürdü
Çaldığı bisikletle kamyonun aküsünü götürdü
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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22.5 milyon oldu
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22.5 milyon oldu
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Sağlık Bakanlığında FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Sağlık Bakanlığında FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
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Yüzde 90,5’i tamamlanan üçüncü havalimanı inşaatı havadan görüntülendi
Yüzde 90,5’i tamamlanan üçüncü havalimanı inşaatı havadan görüntülendi
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Atatürk Kültür Merkezi’nin son durumu havadan görüntülendi
Atatürk Kültür Merkezi’nin son durumu havadan görüntülendi
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İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
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