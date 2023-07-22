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İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak

İstanbul'da bir taksi şoförü, iddiaya göre yabancı uyruklu müşterisinden fazla para istedi. İstediği parayı alamayan taksici, kadını öldüresiye dövdü.

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