Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak 22 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:40 İstanbul'da bir taksi şoförü, iddiaya göre yabancı uyruklu müşterisinden fazla para istedi. İstediği parayı alamayan taksici, kadını öldüresiye dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bba41890ffaf71387ba103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı Kız kardeşinin kesik başıyla sokakta yürüdü İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı İneğin selfie merakı sosyal medyada gündem oldu İstanbul'da 3 katlı köşk alev alev yandı Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor Dev hortum saniye saniye kamerada