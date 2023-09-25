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İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası

İstanbul'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için taksi kullanan turist çift, Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istediği öne sürülen taksiciyle tartıştı.

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