Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 14:20 İstanbul'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için taksi kullanan turist çift, Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istediği öne sürülen taksiciyle tartıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65116cff38c86f6ecc643a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski Baro Başkanı’na saldırı İş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var Duruşma öncesi ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 3 yaralı İstanbul'da hayırsız evlat şiddeti! Annesine tekme tokat saldırdı Tesla'nın insansı robotu Optimus'un yetenekleri geliştirildi Çalınan ve bulunan aracı bir daha çalınmasın diye öyle bir önlem aldı ki... Tekirdağ'da akıl almaz kurtuluş! Sesini avcılar duyunca hayata döndü Ferdi Tayfur’ın kızı böyle ifşa etti: ''Yakında cinsel içerikli fake videolarım yolda'' Örnek kalıcı konut tamamlandı; içi ilk kez görüntülendi