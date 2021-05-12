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İstanbul'da takside çay içme kavgası

İstanbul Kadıköy’de bir taksi şoförü ile yolculuk esnasında maskesini indirip çay içen kadın yolcu arasında maske uyarısı nedeniyle tartışma çıktı.

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