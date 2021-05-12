Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da takside çay içme kavgası İstanbul'da takside çay içme kavgası 12 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 11:26 İstanbul Kadıköy’de bir taksi şoförü ile yolculuk esnasında maskesini indirip çay içen kadın yolcu arasında maske uyarısı nedeniyle tartışma çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609b913a05c8a3546939d7c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan:'' Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz'' İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı Saba Tümer deniz sezonunu açtı - Bikinili halini görenler inanamadı Tüm Türkiye'yi korkutan ''reklam''... Bu reklamı herkesi paniğe yol açtı Netanyahu OHAL ilan etti İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı Sahur vakti İstanbul'da korkunç kaza İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu Tutuklanması için kampanya başlatılan Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken aşı açıklaması