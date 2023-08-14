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İstanbul'da taksiler zamlı tarifeye geçti: İndi-bindi 70 TL

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İstanbul'da taksilerde yeni ücret tarifesi 14 Ağustos itibariyle uygulanmaya başlandı. İndi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL oldu.

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