Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksiler zamlı tarifeye geçti: İndi-bindi 70 TL İstanbul'da taksiler zamlı tarifeye geçti: İndi-bindi 70 TL 14 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 08:45 Güncelleme: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 08:45 İstanbul'da taksilerde yeni ücret tarifesi 14 Ağustos itibariyle uygulanmaya başlandı. İndi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d9bf70e753583970691eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Resul Dindar ve Demet Akalın sahnede birbirine girdi Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor Mansur Yavaş duyurdu: Mamak Metrosu'nun ihale süreci başlıyor Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında İstanbul'da bina çöktü, 1 kişi enkaz altında 35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti...