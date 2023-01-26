Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksilerde yeni dönem başladı İstanbul'da taksilerde yeni dönem başladı 26 Ocak 2023 Perşembe Saat: 13:25 İstanbul'da taksilerin tepe lambalarında yolcu varsa ''dolu'' yoksa ''boş'' ibaresi yer alacak. Taksi yolcu almaya gidiyor ise ''rezerve'' yazısı yazacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d2551703b2866931069733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ilk iklim davasında karar çıktı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Karne alan liseliler cadde ortasında birbirine girdi 1500 yıllık tarih şeftali bahçesinden çıktı Evden kaçıp sevgilisinin evine giden 15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü Cumhur İttifakı'na Survivorgöndermeli seçim videosu Kan donduran olay! Gübrenin içinden kadın cesedi çıktı Erdoğan hakkında olay iddia: ''Ömür boyu iktidarda kalma planı'' diyerek açıkladı İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu