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İstanbul'da tam gaz yangın kamerada

Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyoneti kasası yandığı esnada uzaklaştırdığı anlar kameralara yansıdı.

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