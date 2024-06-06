Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tam gaz yangın kamerada İstanbul'da tam gaz yangın kamerada 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 12:10 Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyoneti kasası yandığı esnada uzaklaştırdığı anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66617d0c8a7ebd6c1f0dc5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arsemia Antik Kenti'nde tarihi keşif: Gizli tünel bulundu Farah Zeynep Abdullah'ın ''Kanal D'' paylaşımı olay oldu: ''Ne kadar mal bir kanal'' Aydınlatma direğinde intihar girişimi, asılı olarak bulundu Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor'' 2 evladımızın şehit düştüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu Kendisini darbeden kocasını mahallenin gençlerine dövdürdü Gündüz kuşağında bir rezalet daha: Genç kıza küfredip canlı yayında dövdü