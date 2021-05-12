  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu

İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu

İsrail’in saldırılarını protesto etmek ve Kudüs’e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Netanyahu OHAL ilan etti
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı
Sahur vakti İstanbul'da korkunç kaza
Tutuklanması için kampanya başlatılan Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken aşı açıklaması
Tam kapanmada görüntülü mezarlık hizmeti
Filistinli çocuğun babasına vedası yürekleri yaktı
2021 yılından utandıran Türkiye manzarası...
FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada
FSM'de tek teker faciası kamerada