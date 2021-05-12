Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu 12 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 08:30 İsrail’in saldırılarını protesto etmek ve Kudüs’e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609b6804c3e0e409061f39d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Netanyahu OHAL ilan etti İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı Sahur vakti İstanbul'da korkunç kaza Tutuklanması için kampanya başlatılan Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken aşı açıklaması Tam kapanmada görüntülü mezarlık hizmeti Filistinli çocuğun babasına vedası yürekleri yaktı 2021 yılından utandıran Türkiye manzarası... FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada FSM'de tek teker faciası kamerada