İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu

İsrail’in saldırılarını protesto etmek ve Kudüs’e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi.

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